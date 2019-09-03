AK Parti'den ihraç edilenler yarın toplanıyor: Biz susmayız

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmişti. AK Parti'den ihracı istenen isimler yarın İstanbul'da bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunacak.

İSTANBUL'DA KARAR TOPLANTISI

Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ihracı istenen diğer isimlerin de yer alacağı grupla yarın İstanbul'da bir araya geleceklerini belirterek şunları söyledi;"Sayın Başbakan (Ahmet Davutoğlu) ile ve arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda geniş bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız.Yarın İstanbul'da toplantı yapacağız, İstanbul'da arkadaşlarımızla beraber bir araya geleceğiz. Ve kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmemizin gerekçesine bakacağız. Hangi gerekçelerle bizi disipline sevk etmişler ona bakacağız, daha sonra değerlendirmemizi yapıp kamuoyuyla paylaşacağız."

"KENDİM ETTİM, KENDİM BULDUM TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEYECEKLER"

"Ortak akla ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Özdağ, şöyle devam etti:"Adalet ve Kalkınma Partisi ortak aklın partisiydi. Ama görüyorum ki ortak aklı kaybetmişler. Kendi ayaklarına sıkıyorlar, bindikleri dalı kesiyorlar. Kendim ettim kendim buldum türküsünü söyleyecekler bundan sonra."

"KONYA MİTİNGİNDE 10 BİN KİŞİ TOPARLAYAMAYINCA TAHAMMÜLSÜZLÜĞE KAPILDILAR"

Kararın zamanlamasına ilişkin de Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:"Konya mitingi diye değerlendiriyoruz. Konya mitinginde ilk defa olarak 10 bin kişiye yakın kişi katıldı ve Konya 2.5 milyon nüfuslu bir şehir yanında Niğde var, Aksaray var, Karaman var, Kayseri var, Ankara var.Öyle bir yerde yaklaşık 10-12 milyon kişinin yaşadığı bir yerde 10 bin kişiyi toparlayamamak, Konyalıların Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sahip çıktığını görmüş olmaları onların bir kez daha ortak aklı kaybettiklerini, bir noktada tahammülsüzlüğe ittiğini düşünüyoruz. O miting onları tahammülsüzlüğe itti. Bunun değerlendirmesini millet yapacak."

"BİZİ SUSTURMAYA ÇALIŞIYORLAR… BİZ SUSMAYIZ"

2013 yılına kadar sorun çözen, problem çözen bir AK Parti olduğunu ifade eden Özdağ, "Ama 2013'ten bugüne kadar da sorunların çözdüğü bir AK Parti'ye dönüştü. Sorunlar artık AK Parti'yi çözüyor. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Biz susmayız. Türkiye maalesef bir türlü çoklu aklı, kolektif aklı, hür düşünceyi bir türlü oluşturamadı, oturtamadı. Bir yeri eleştirirseniz hemen sizi dışlamak için 'hain' yaftasını basarlar. Ne söylediğimize bakmadılar" dedi.