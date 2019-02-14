AK Parti'den HDP'li Nadir Yıldırım'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin, "Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir." ifadelerini kullandı

AK Parti'den HDP'li Nadir Yıldırım'a sert tepki!
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ÇELİK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, HDP'den 26. Dönem  Van Milletvekilliği yapan Nadir Yıldırım'ın paylaşımına tepki gösterdi.
 
Yıldırım'ın, resmi Twitter hesabından terör örgütü PKK adına konuşarak  tehditler savurduğunu vurgulayan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:
"Kuşkusuz karşılığını hukuk sistemi içinde görecektir. Terörün bütün  ahlak dışı, gayrimeşru ve insanlık dışı taraflarını temsil etme konusunda terör  örgütüyle yarışa giren bu şahıs bir örnektir. Demokratik mekanizmaları terör için  kullanmanın ne anlama geldiğinin net bir örneğidir bu durum. Bu çirkin zihniyetin  mensuplarının  terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal  faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibretliktir.  Kuşkusuz savurduğu tehditler hukuk alanında kendisine dönecektir. Terör adına  konuşan, hatta terör örgütünden daha ileri gidebileceğini göstermeye çalışan bu  zihniyete karşı olmak insanlık meselesidir. Bizim teröre karşı hukuk ve demokrasi  ilkelerinden yana tavizsiz tutumumuz kararlılıkla devam edecektir."

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