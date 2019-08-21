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AK Parti'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davet açıklaması
AK Parti, 18. kuruluş yıl dönümü için yapılacak törene Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı davet etmedi. Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.
POLİTİKA 21.08.2019, 13:21 Melike Temir
AK Parti'nin 23 Ağustos'ta düzenleyeceği 18. kuruluş yıl dönümü törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan davet edilmedi.Bugün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.
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