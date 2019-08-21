AK Parti'den Gül, Davutoğlu ve Babacan'a davet açıklaması

AK Parti'nin 23 Ağustos'ta düzenleyeceği 18. kuruluş yıl dönümü törenine eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan davet edilmedi.Bugün medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili soruya yanıt verdi. Ünal, "Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" dedi.