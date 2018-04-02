Ak Parti'den 'Büyükşehir' açılımı

Haber: Alper

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in görevine 9 Mart itibariyle son verilmesinin ardından başlayan "Büyükşehir'de yetkili kim olacak?" tartışmaları devam ededursun, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Büyükşehir'in çalışmalarını denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Alanya’daki kırsal mahallelerin yollarının standartların üzerine çıktığını belirten Toklu, Kırsal Alan Müdürlüğü ekiplerinin Akçatı, Uğurlu ve Üzümlü Mahallesi yolunda başlattığı genişletme çalışmalarını yerinde inceledi, Alanya Hizmet Birimi Müdürü İlyas Şirin ve Kırsal Alan Müdürü Arif Yeni'den bilgi aldı. Uğurlu Muhtarı Ahmet Sarı ve Akçatı Muhtarı Mustafa Güven de bölgeye giderek kendileriyle ilgilenen Toklu'ya teşekkür ettiler. Yolda yapılan çalışmaları inceleyen Toklu, virajlar ve yağmur suyu giderleri için yapılacak çalışmaları tekrar gözden geçirdi. 8 kilometrelik yolda bir taraftan genişletme diğer taraftan hafriyat çalışmaları devam ediyor.