AK Parti'den aşure ikramı

HAZIRLANAN aşureler cami önünde vatandaşlara ve partililere dağıtıldı. Programa Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimlerinin yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetimi, çok sayıda oda ve dernek başkanı ile vatandaşlar katıldı. Yüzlerce aşure vatandaşlara Başkan Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından dağıtıldı. Oldukça samimi ve neşeli geçen aşure programı hakkında konuşan Başkan Toklu “Mübarek Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin en önemli parçalarından birisi olan aşureyi yaşatmak için ilçe teşkilatımızla birlikte güzel bir organizasyon düzenledik. Bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve katılarak bizleri onurlandıran, bizlerle aşımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 19 Eylül Gaziler Günümüzü de bir kez daha kutluyor, şehitlerimizi de minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.