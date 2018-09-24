AK Parti'de yeni dönem: Adaylar tebdili kıyafetle sorulacak

Haber: Alper KUTAY

31 MART 2019’da yapılacak yerel seçimler için yoğun mesai harcayan Ak Parti’nin kurmayları, haftalık toplantılarla adayları belirlemeye çalışırken, 81 ilin fotoğrafını da çekmeye başladı. Ak Parti yerel yönetimlerden sorumlu 12 başkan yardımcısı, hafta başında yaptığı toplantılarının ardından tekrar bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşa belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları, bu zamana kadar yaklaşık 40 ilin analizini çıkardı. Her hafta yaklaşık 100 vatandaşla görüşen başkan yardımcıları, görevlendirildikleri bölgelerde tanınmamak için tebdili kıyafetlerle dolaşıyor.

TEŞKİLAT EĞİTİME ALINIYOR

Ak Parti kurmayları tebdili kıyafetle ilgili, “Başkan yardımcılarımız bulunduğu illerde tanınıyorlar. Bu nedenle halkın tanımayacağı illere ve ilçelere görevlendirildiler. Vatandaş şüphelenmesin diye başkan yardımcılarımız takım elbiseyle ve kravatla gezmiyor. Daha günlük ve spor kıyafetlerle halkın arasına karışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan Ak Parti yönetimi önümüzdeki ay teşkilatı eğitime alacak. Eğitimlerde her bölgenin yapısal özellikleri ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konusunda bilgi verilecek. Alanya’da ise Ak Parti Genel Merkezi’nin talimatıyla ilk aşamada ilçe başkanı belediye seçimleri için başkan adaylığına talip olmayacak. Böylece o bölgede başka gönüllü olan isimler varsa, önleri kesilmeyecek, parti içi küskünlükler yaratılmayacak. Tüm aday adayları şekillendikten sonra resmi adaylık başvuruları başlayacak, son olarak da son kararı Ak Parti Genel Merkezi verecek.