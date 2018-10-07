AK Parti'de Toklu sesleri

MHP’de mevcut Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılırken, Ak Parti, CHP ve İyi Parti’nin adayının kim olacağı ise henüz netlik kazanmadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da yerel seçimler için artık geri sayım başladı. Ak Parti Genel Merkezi'nin 6 isim üzerinde durduğu konuşuluyor.

AK PARTİ’DE TOKLU EN FAVORİ İSİM

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun memleketi olması ve Ak Parti'nin kurulduğu günden bu yana girdiği yerel seçimlerin hiç birinde seçim kazanamaması nedeniyle Alanya Belediye Başkanlığı seçimleri Ak Parti için büyük önem arz ediyor. Ak Parti'de en favori ismin mevcut İlçe Başkanı Mustafa Toklu olduğu, diğer isimlerin de sürpriz yapabileceği belirtiliyor. Toklu’nun yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, eski ilçe başkanı Mustafa Berberoğlu, 1999-2014 dönemi Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatörü Hüseyin Güney ve halen Alanya Belediye Meclisi Üyesi olan MHP'li Abdullah Sönmez'in isimleri de muhtemel adaylar arasında geçiyor.

CHP VE İYİ PARTİ İNCE ELİYOR

CHP’nin adayının kim olacağı da netlik kazanmadı. Siyasi kulislerde Gökhan Sipahioğlu ile Şengül Yeşildal isimleri dolaşırken, Sefa Çorbacı’nın sürpriz isimlerle görüşme halinde olduğu belirtiliyor. Bu arada geçtiğimiz Cumartesi günü ALTSO Konferans Salonu’nda yapılan Danışma Meclisi’nde üyelerin önüne sandık koyan Çorbacı, “Kimi Alanya Belediye Başkan Adayı olarak görmek isterdiniz?” diye sordu. Sandıktan çıkan ismin CHP İlçe Teşkilatı’na yol göstermesi bekleniyor. İyi Parti ise ince eleyip sık dokuyor. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’ın gönlünde avukat Levent Dim’in yattığı, ismi Ak Parti ile anılan Abdullah Sönmez’in de muhtemel adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.