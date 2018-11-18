Ak Parti'de temayül heyecanı! Toklu’ya tam destek

-Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanlığı 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Temayül Yoklaması bugün Antalya’da gerçekleştirildi. Alanya İlçe Teşkilatı kalabalık bir ekiple birlikte temayül yoklamasına katılırken, İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Tabanımızın sesini dinlemeye devam ediyoruz. Temayülden çıkacak netice şimdiden hayırlara vesile olsun” dedi. Ak Parti Antalya İl Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri Temayül Yoklaması, Antalya Kepez’de bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yoklamaya AK Parti Samsun Milletvekili ve aynı zamanda eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da katıldı. Sabah saat 10.00’da başlayan temayül yoklaması, 16.00’da sona erdi.

EN GENİŞ KATILIM ALANYA’DAN

Temayül yoklamasına il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ve mahalle başkanları katıldı. Temayül yoklaması bu yıl elektronik ortamda yapıldı. Oy kullanan parti üyelerine kimlikleri karşılığında çipli bir kart verildi. Özel bir odaya giren üyeler kartlarını okutarak bilgisayar ortamında seçimlerini yaptılar.

Alanya’dan katılan partililere 3 boş şık verilen temayülde, “Gönlünüzden geçen ismi boşluklara yazın” denilirken, oy kullanan partililerinin neredeyse tamamının ‘Mustafa Toklu’ yazdıkları öğrenildi. Temayül Yoklamasına Alanya’dan geniş bir katılım oldu. Alanya İlçe Teşkilatı tarafından hazırlanan otobüslerle ve şahsi araçları ile temayül yoklamasına katılan partililer, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde tercihlerini yaptılar. Diğer ilçelerle kıyaslandığında Alanya İlçe Teşkilatı’nın oldukça kalabalık bir şekilde temayüle katılması dikkat çekti.

‘ALANYA’YA HAYIRLI OLSUN’

Temayül Yoklaması hakkında konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, temayülün Antalya ve Alanya için hayırlara vesile olmasını diledi. Temayülde tabandan büyük destek aldığı konuşulan Başkan Toklu, şöyle konuştu: “Önümüzde Antalya ve Alanya’nın kaderini belirleyecek bir seçim var. Mart ayında yapılacak seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yerel seçim öncesi tabanımızın sesine kulak vererek, en uygun adayı belirleyeceğimizi daha önce söylemiştik. Bu aday belirleme kriterlerinin en önemli ayağı olan temayül yoklamasını da bugün gerçekleştirdik. Alanya’dan oldukça kalabalık ve coşkulu bir şekilde temayüle katıldık. Partimizin temayüle yapmış olduğu yoğun katılım bizlere, parti tabanımızın da 2019 seçimlerine ne kadar hazır olduğunu gösteriyor. Katılım gösteren tüm partidaşlarıma teşekkür ediyorum. Temayülden çıkacak sonuçların Antalya ve Alanya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2018, 16:13