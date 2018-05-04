Ak Parti'de temayül heyecanı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (Ak Parti) temayül heyecanı bugün yaşanıyor. Milletvekili aday adaylığı başvuru 2 Mayıs Çarşamba günü sona eren Ak Parti'de Antalya'da 124 isim aday adayı olmuştu. 124 kişiden 15'i Alanya'dan. Ankara'dan bugün Antalya'ya gelecek olan ekip, Antalya'da 124 adayla görüşecek ve partililerle temayül yapacak. Temayülde partililer ise destekledikleri adaya oy verecekler. Alanya'da aday olan 15 isim de bugün Antalya'da olacaklar. Antalya'da Hüseyin Samani dışındaki milletvekillerinin tamamı yeniden aday adayı oldu.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA BAŞVURDU

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yeniden aday adaylığı için başvurdu. Ak Parti Antalya'nın bir önceki il başkanı Rıza Sümer de aday adaylığı için başvuranlar listesinde yer alırken, Alanya'dan Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız resmen başvuru yaptı.

SONUÇLAR DİREKT ANKARA'YA

2015 yılı milletvekilli seçimlerinde 14 milletvekili bulunan Antalya'da Ak Parti'ye toplam başvuru sayısı 116 olurken, bu dönem mecliste 16 milletvekiliyle temsil edilecek olan Antalya'nın aday adayı sayısı 124'e yükseldi. 93 erkek, 31 kadın aday adayı milletvekilliği için başvuruda bulundu. Her üç aday adayından 1'inin kadın olduğu başvurular arasında Rus asıllı iki kadın Türk vatandaşı da bulunuyor. Elizevata İbak ve İrina Balcı da Ak Parti Antalya'dan milletvekili adayı olabilmek için yarışacaklar. Temayül yoklamasında elde edilen sonuçlar Antalya'da açılmadan Ankara'dan gelen ekip tarafından çuvallara konularak direkt Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderilecek ve çıkan sonuçlar listeler hazırlanırken yol gösterici olacak.