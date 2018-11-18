Ak Parti'de temayül günü

-Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için belediye başkan adaylığı başvuru süresi Cuma günü saat 24.00’da sona erdi. Başvuru tarihi sona ererken, Alanya Belediye Başkanlığı için Ak Parti İlçe Teşkilatı’na resmi bir başvuru yapılmadı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu bugün yapılan temayülün ardından önümüzdeki günlerde belediye başkan adaylarının açıklanacağını söyledi. Toklu, “Genel Merkezimiz tarafından aday belirleme kriterlerinden birisi olan temayül yoklamamız Antalya’da gerçekleştiriliyor. Kadın, gençlik, ana kademe, mahalle başkanları ve meclis üyelerimiz ile birlikte Kepez’de saat 10.00’da Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde başlayan temayül yoklamasına katılıyoruz. Temayül yoklamamızdan sonra da genel merkezimiz yaptığı çalışmaları büyük ölçüde tamamlayarak önümüzdeki haftalarda aday belirleme sürecini sonlandıracaktır. Bu temayülün ayrı bir özelliği var. İlk kez elektronik ortamda yapılan bir temayül oluyor” dedi. Temayül yoklaması saat 16.00'da sona erecek.