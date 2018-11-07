Ak Parti'de sürpriz istifa

24 HAZİRAN Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Sönmez, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Son genel seçimler öncesi bana Ak Parti Mahmutlar Mahalle Başkanlığı görevi verilmişti. Görevi layıkıyla ekip arkadaşlarımla birlikte yerine getirdik ve bu yoğun çalışmamızın sonucunu da sandıklara artı olarak yansıttık. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle yerel seçimlerde partime yararlı olamayacağımı düşündüğüm görevimden istifa ediyorum. Görev sürecinde beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma, bana ve ekibimize güvenip destekleyen veya desteklemeyen bütün seçmenlerimize, bana bu görevi layık gören dostlarıma ve Ak Parti Alanya İlçe Başkanı ve yönetimine teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun."

