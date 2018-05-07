Ak Parti'de mülakatlar başladı

Haber: Alper KUTAY

24 HAZİRAN Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde partilerinden aday adaylıklarını açıklayan ve Antalya listelerinin seçilme ihtimali olan sıralarında yer almak isteyen aday adayları için geri sayım başladı. Seçime girecek siyasi partilerin, 21 Mayıs günü milletvekili kesin listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri gerektiği için, aday adaylarının önünde sadece 13 günlük süre kaldı. Ak Parti Antalya Milletvekilliği için Alanya’dan aday adaylıklarını açıklayan isimler, geçtiğimiz Cumartesi günü Antalya İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen temayül yoklamasına katıldılar. Temayül yoklamasının sonuçları açıklanmazken, kullanılan oyların açılmadan çuvala konularak direkt Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderildiği bildirildi. Antalya'da Hüseyin Samani dışındaki milletvekillerinin tamamı yeniden aday adayı oldu.

AK PARTİ'DE ADAY ADAYI BOLLUĞU

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yeniden aday adaylığı için başvurdu. Ak Parti Antalya'nın bir önceki il başkanı Rıza Sümer de aday adaylığı için başvuranlar listesinde yer alırken, Alanya'dan Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız resmen başvuru yaptı. 2015 yılı milletvekilli seçimlerinde 14 milletvekili bulunan Antalya'da Ak Parti'ye toplam başvuru sayısı 116 olurken, bu dönem mecliste 16 milletvekiliyle temsil edilecek olan Antalya'nın aday adayı sayısı 124'e yükseldi. 93 erkek, 31 kadın aday adayı milletvekilliği için başvuruda bulundu.

CHP'DE SÜRPRİZ ADAY ADAYI

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ise Alanya’da aday adaylığını açıklayan dört isim oldu. Alanya'da yaşayan turizmci Cem Özcan son dakika sürpriz yapıp başvuruda bulundu. Gökhan Sipahioğlu, Ali Takavüt, Cem Özcan ve Şengül Yeşildal’ın listeye girmek için kulis çalışmalarına başladıkları, Takavüt ve Sipahioğlu'nun şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) ise Alanya siyasetinin efsane ismi Hüseyin Yıldız’ın isminin ön plana çıktığı, genç işadamı Ömer Özbek'in favori olduğu, Ayşe Sıddıka Saruhan Türkyılmaz, Şahin Ev ve Ali Üzüm'ün ise listelerin açıklanmasını bekledikleri gelen haberler arasında. İlk defa seçime girecek olan İyi Parti Genel Merkezi'nin ise Alanya'dan resmi aday adaylığı başvurusu yapan Levent Dim, Alper Arıkan, Hilmi Er, Cahit Kocabeyoğlu ve Mustafa Mat arasından hangisi tercih edeceği merak konusu oldu.