Ak Parti'de kongre süreci başladı

Alper Kutay

7 EKİM’de başlayacak kongre öncesinde delege yazım çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında delege yazım kriterleri belirlenecek. 13 ayda tamamlanması hedeflenen 7. olağan kongrede yüzde 50 ile 60 arasında bir değişim bekleniyor. Ekim ayında başlayacak belde kongreleri öncesinde delegeler belirlenecek. Ak Parti’de ilk olarak delege yapısı gözden geçirilecek. Delegeler içerisinden hayatını kaybeden, istifa eden veya partiden uzaklaştırılan isimler liste dışı bırakılacak. Mevcut delegelerle ilgili olarak da Genel Merkez tarafından hazırlanacak olan delege belirleme kriterleri doğrultusunda inceleme yapılacak. Kriterlere uymayan isimlerin üstü çizilecek. Delege listeleri meslek grupları, yaş kriteri ve cinsiyet kotasına göre yeninden ele alınacak. Yine delegelerde akrabalık gibi şartlar da dikkate alınacak.

TABANDAN TOKLU’YA TAM DESTEK

Bu kongre öncesinde delegeleri belirlerken oluşturulacak komisyonlar, delege adayları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek isim belirlemeye çalışacak. Delegelerin parti kültürünü almış ve partiye güçlü bağlarla bağlı isimlerden seçilmesi sağlanacak. Kongre süreçleri öncesinde mevcut yönetimlerin karnesi de çıkartılıyor. Yerel ve genel seçimlerdeki çalışmalardaki başarı oranları ve oy oranları bu değerlendirmede etkili olacak. İl yöneticileri, bölge milletvekillerinin görüşleri de alınacak. 13 aylık bir süre içinde tamamlanması hedeflenen 7. olağan kongrede daha önceki kongrelerde olduğu gibi yüzde 50 ile 60 arasında bir yenilenme oranı bekleniyor. Ak Parti İlçe Teşkilatı’nın başında olduğu süre içerisinde partiyi diri tutan ve hem genel hem de yerel seçimlerde 7/24 sahada olan, taban tarafından da çok sevilen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile yola devam edilmesi beklenirken, yönetiminin yüzde 50-60 oranında değişebileceği, Toklu’nun yeni isimlerle yola devam edeceği de gelen haberler arasında.