Ak Parti'de kongre maratonu

2020 yılı sonu itibarıyla ise tüm Türkiye'de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Alanya’da da geçtiğimiz hafta sonu delege seçimleri başladı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibine tam destek veren üyeler sandık başına giderek 2020’nin Nisan ya da Mayıs ayında yapılması beklenen ilçe kongresinde oy kullanacak delegeleri belirledi. Kongrede Mustafa Toklu’nun görevine devam edeceği, mevcut kadrosundan birkaç değişiklik dışında tamamıyla yola devam edeceği öğrenildi. Delege seçimleri dün de Mahmutlar Mahallesi’nde devam etti. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi de delege seçimlerine katılarak üyelerle istişare etti.

SEÇİMLER DÜN MAHMUTLAR’DAYDI

Mahalle başkanlıklarında gerçekleştirilen seçimlerin sonuncusu Mahmutlar Mahallesi’nde yapıldı. Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Teşkilat olarak Mahmutlar’da seçimimizi gerçekleştirdik. Geçen hafta başlatmış olduğumuz delege seçimlerimizi Mahmutlar’da tamamladık. İnşallah Cuma günü batı mahallelerinde, Cumartesi günü de merkez mahallelerimizde delege seçimlerimizi tamamlayarak üyelerimizin takdir ettiği delegelerle kongre sürecimize hızlı bir şekilde gidiyoruz. Katılımın yoğun olması, partimize üyelerimizin bu kadar talep etmesi ve delege seçimlerine katılımın yüksek olması bizleri onurlandırdı. Görüyoruz ki üyelerimiz partimize her zaman sahip çıktığı gibi bu delege seçimlerinde de sahip çıkıyor. Başta Mahmutlar Mahalle Başkanı Ali Koç olmak üzere Mahmutlar’daki tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.