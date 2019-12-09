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Ak Parti'de kongre maratonu başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) 7. Olağan Büyük Kongresi için süreç, 28 Kasım-15 Aralık'taki delege seçimleriyle başladı

POLİTİKA 09.12.2019, 21:03 09.12.2019, 18:05
Ak Parti'de kongre maratonu başladı
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2020 sonu itibarıyla ise tüm Türkiye'de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Alanya’da da geçtiğimiz hafta sonu delege seçimleri başladı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibine tam destek veren üyeler sandık başına giderek 2020’nin Nisan ya da Mayıs ayında yapılması beklenen ilçe kongresinde oy kullanacak delegeleri belirledi. Kongrede Mustafa Toklu’nun görevine devam edeceği, mevcut kadrosundan birkaç değişiklik dışında tamamıyla yola devam edeceği öğrenildi.
‘BÜYÜK DAVAMIZA SAHİP ÇIKALIM’
Ak Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ak Parti'nin büyük bir siyasi hareket olduğunu ve teşkilatlanmalarının da bir kurumsallığa dayandığını belirten Kandemir, "Bizim her kongre dönemi, sadece kongre dönemlerine has her il ve ilçeyle ilgili ajandalarımız vardır, değerlendirmelerimiz vardır. Buranın sosyolojisi, aldığımız seçim sonuçları, sahada yaptığımız gözlemler ve milletimizin söyledikleri üzerinden değerlendirmeler yaparız" diye konuştu.
‘2,2 MİLYON ARKADAŞIMIZ SAHADA’
Kandemir, Ak Parti kadrolarının gönüllülük esasına göre çalıştıklarını ve çok büyük bir teşkilat olduklarını vurgulayarak, "2 milyon 200 bin aktif arkadaşımız şu anda mahallelerde, ilçelerde ve illerde çalışıyor. Büyük bir aile, dev bir organizasyon. Biz burada süreç yönetirken arkadaşlarımız 'ben şu makamdayım ve mevkideyim' kaygısında olmaz. 'Nasıl katkı veririm, bu büyük Türkiye hayaline ve idealine nasıl omuz veririm, Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın ideallerini nasıl paylaşırım' bunun arkasından dururlar" ifadelerini kullandı.
‘KONGRELER YENİLENME SÜRECİDİR’
Kongre süreçlerinin Ak Parti için tazelenme dönemi olduğuna işaret eden Kandemir, "Bu tazelenmeyi de zaman zaman bir takvimlendirme içerisinde yaparız. Bazı illerimizde ve ilçelerimizde arkadaşlarımız, 'Yeni bir arkadaşımızı burada görevlendirirsek ben katkı vermeye devam ederim, başka bir yerde katkı vermeye devam edelim' diye bize gelirler. Biz de bu süreçleri vesile yaparız. Arkadaşlarımız zaten, 'Biz partimizin bir neferiyiz, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nerede vazife verilirse, görev alırsak orada katkı vermeye devam edeceğiz' derler” dedi.

#7. Olağan Büyük Kongresi #ADALET ve Kalkınma Partisi #kongre maratonu #AK Parti
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