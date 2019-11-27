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Ak Parti'de kongre heyecanı

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, "Delegeyle ilgili Şubat'tan itibaren çalışmalara başlayacağız. İnşallah 2020’nin Mayıs ayında Alanya'daki kongremizi yapacağız" dedi

POLİTİKA 27.11.2019, 17:21 27.11.2019, 17:24
Ak Parti'de kongre heyecanı
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu gündeme dair açıklama yaptı. Güne Dim bölgesindeki mahalle başkanlarıyla toplantı yaparak başladıklarını söyleyen Toklu, "Teşkilat içi çalışmalarımıza ağırlık verdik. Mahalle başkanları toplantısını bölge bölge gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilatı’nın Akdeniz Bölge Toplantısı'nı Alanya’da yapacağız. Toplantıya Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekilleri de katılacak” dedi.
‘DOĞUDA SULAMA KRİZİ BİTİYOR’
Toklu, Alanya'nın doğu bölgesinde yaşayan vatandaşları ilgilendiren sulama alanı ve sulama alanı dışında kalan arazilerle ilgili Sulama Birliği Başkanı, muhtarlar ve Alanya Muz Üreticileri Başkanı Mustafa Şenli ile bir araya geldiklerini söyledi. Toklu, "DSİ Bölge Müdürü ve bölge müdür yardımcıları ile toplantı yaptık. Mahmutlar, Kestel ve Kargıcak bölgesinde sulama suyu konusunda sıkıntı yaşanıyordu. Artık bu sorunlar bitecek” diye konuştu.
‘YENİ ÇEVREYOLU 2021’DE BİTECEK’
Alanya-Kargıcak arasındaki çevreyolunun ödenek olmadığı için yapılmadığı ve bu yola başlanıp başlanmayacağı ile ilgili soruyu da yanıtlayan Toklu, "2021 yılı sonunda ikinci etap tamamlanacak ve yol ulaşıma açılacak. Ödenek var, sıkıntı yok" dedi. Alanya'daki caddelerin Alanya Belediyesi'ne devredilmesiyle ilgili Ak Parti'nin mecliste çekimser oy kullandığı, bu durumun Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel için manidar olup olmadığı sorulan Toklu, "Çekinceli olduğumuz konularda çekimser oy kullanmamız ittifak ruhunu zedeleyen davranışlarda bulunduğumuz anlamına gelmiyor. Daha önceki Alanya Belediye Meclisi'nde de fikir ayrılığına düştüğümüz konular oldu. Bizim buradaki çekimser olduğumuz nokta, caddelerde emekçilerin haklarını savunmak adınaydı. Yol devrinin yapılması esnasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden bu konuda net bir cevap alamadık. Burada görevli 200'e yakın emekçi ve aileleri var. Bu ailelerin mağdur edilmeyeceği ve çeşitli kademelerde çalışmaya devam edecekleri açıklaması bizi memnun etmedi. Bu arkadaşlar Antalya’nın en uzak bölgesine de gönderilebilir. CHP İlçe Teşkilatı'nın bu konuda hassasiyet göstereceğini ümit ediyoruz" dedi.
‘HASTANEDE HİÇBİR SORUN KALMAYACAK’
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp ameliyatları ve onkoloji servisi için doktor atamaları konusunda girişimleri olup olmadığı da sorulan Toklu, "Alanyalı Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu 4,5 milyon TL’lik bütçeyi onaylattı. 1 Ocak'tan itibaren kalp ve damar hastalıklarıyla ilgili hizmet verilmeye başlanacak. Onkoloji ile ilgili de hastanenin karşısındaki alanın tahsisiyle ilgili girişimlerimizi yaptık. Buranın tahsisini yaparak onkoloji merkezinin yapılmasını sağlayacağız” dedi.

#mayıs #kongre #Mustafa Toklu #AK Parti İlçe Başkanı
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