Ak Parti'de 'Kadın' bilmecesi

SOSYAL medya hesabında ilginç bir mesaj paylaşan Gülay Özen, “Gıybet, zan ve hasetlik yaşama enerjimizi emip bitirir. Eğer bunlardan uzak durursak emin olun daha kaliteli bir yaşama adım atmış olacağız. Unutmayın, yalnızca aciz olanlar başkalarının yaptıklarında kusur aramaya çabalar, başkalarının hayatına burun sokarlar" demişti. Ak Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre Gülay Özen’in yerine henüz atama yapılmadığı, uygun bir isim arayışının sürdüğü öğrenildi.