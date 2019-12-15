Ak Parti'de işlem tamam

ÜYELER batıda Avsalllar, İncekum ve Okurcalar’da kurulan sandıklarda oy kullanırken, merkez mahallelerde ise ilçe teşkilatında oy kullandı. Kongre takvimi çerçevesinde Alanya’da geçen hafta başlayan delege seçimleri hafta sonu sona erdi. Delege seçimlerine doğu mahallerle başlayan Ak Parti İlçe Teşkilatı, batıda Avsallar, İncekum, Okurcalar ve Alanya merkez mahallelerin delegelerin tespiti için üyelerin önüne sandık koydu. Merkezde yapılan seçimlere Alanya’nın 1999-2014 yılları arası Belediye Başkanı olan Hasan Sipahioğlu da katılarak oy kullandı. Ak Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı da Alanyalı partililerin seçim heyecanına dahil oldu.

ÜYELER TOKLU’YA BAŞARILAR DİLEDİ

Delege seçimlerine ilişkin konuşan Kabadayı kongrenin şimdiden hayırlara vesile olmasını diledi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da delege seçimlerinin huzur ve barış ortamında devam ettiğini aktardı. Katılımın yoğun olduğu seçimde, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, oy vermek için gelenlere yakın ilgi gösterdi. Kırsal mahallelerde ise mahalle temsilcileri delege olacağından sandık konulmadı. Daha önce belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, ilçe başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve mahalle başkanlığı yapan isimler de delege listesinde yer aldı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, üyelerin delege seçimleri için gösterdiği katılımdan memnun olduklarını söyleyerek tüm kademelerde görev yapanlara da teşekkür ederken, üyeler de Toklu’yu yeniden ilçe başkanı olarak görmek istediklerini kaydetti.