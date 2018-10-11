Ak Parti'de gözler Kasım ayına çevrildi

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) adaylık başvurularını 1 Kasım'dan itibaren almaya başlayacak, Aralık ayının ilk haftasında da adayları açıklayacak. Geçmiş seçimlerden örneklerle 31 Mart 2019 seçimleri masaya yatırıldı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aday adaylarının birbirlerine karşı davranışları konusundaki bir takım kurallar konusunda hatırlatmalar yapılmıştır. Birbirlerini yıpratacak bir yola gitmelerini istemiyoruz. Bugünü kadar hangi temalarla geldik, hangi kampanyada neleri öne çıkardık, bir kere daha yerel ve genel seçimlerde kullandığımız durumlar değerlendirildi” dedi. MHP ile yerel seçimde ittifak konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmenin yeni haftada gerçekleşebileceğini de söyleyen Çelik, "Macaristan seyahati olacak, o sırada heyetlerin görüşmesi gerçekleşecek, sonra bir araya geleceklerdir" dedi.

ANKETTE KIRAN KIRANA YARIŞ

Öte yandan Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya’nın, bölgenin en çok tıklanan internet haber sitesi yenialanya.com’da geçen hafta bugün başlayan “Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?” başlıklı ankete ilgi tüm hızıyla sürüyor. Ankette Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu yüzde 29’la liderliğini korurken, Toklu’yu yüzde 24’le ALTSO Başkanı Mehmet Şahin takip ediyor. Ankette Abdullah Sönmez yüzde 19, Hasan Sipahioğlu yüzde 17, Hüseyin Güney yüzde 7 ve Mustafa Berberoğlu da yüzde 5 oy aldı.