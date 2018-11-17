Ak Parti'de adaysız temayül

AK Parti'de yıllardır özlenen birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek için kolları sıvayan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da onur konuğu olarak katıldığı 'Dünden Bugüne' projesini başlatan Mustafa Toklu'nun, Alanya Belediye Başkan Adaylığı'nın kesinleştiği konuşuluyor. "Mustafa sevdiğimiz ve başarılı bir kardeşimiz. Ne görev verdiysek yaptı" diyen Bakan Çavuşoğlu'nun da Toklu'ya tam destek verdiği ifade ediliyor.

GÖZLER TEMAYÜLDE

ÖTE yandan gözler, Ak Parti'nin yarın Antalya'da İl Başkanı İbrahim Ethem Taş başkanlığında yapılacak olan, partinin tüm kademelerinin katılacağı temayül yoklamasına çevrildi. AK Parti'de aday adaylığı başvuruları dün gece saat 24.00'de sona erdi ancak başvuru olmadığı öğrenildi. AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı bu yüzden yarınki temayül yoklamasına aday adayı olmadan katılacak. Temayülün Alanya ayağından Toklu isminin çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

'SÖYLENMEMİŞ OLABİLİR'

ÖTE yandan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'ndan bir yetkili, Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada "Aday adaylığı başvuruları sadece Alanya'ya değil, Antalya ve AK Parti Genel Merkezi'ne de yapılabilir. Alanya'dan herhangi bir ismin buralara başvurusu bize söylenmemiş olabilir" dedi. Bu arada, başvuru süresi dün gece saat 24.00'e uzatılmasına rağmen AK Parti Alanya Ofisi'nin dün akşam kapandığı ve herhangi bir görevlinin de olmadığı öğrenildi.