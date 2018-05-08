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Ak Parti'de aday sayısı 24 kişiye düşürüldü

Antalya Ak Parti'de başvuru, temayül ve mülakat sonrası aday adayı sayısı 124'den önce 90'a, ardından 24'e düşürüldü. Listeleri hazırlayacak komisyon, bu 24 kişi arasından eleme yaparak 16 ismi aday listesine yazacak

Ak Parti'de aday sayısı 24 kişiye düşürüldü

Antalya Ak Parti'de başvuru, temayül ve mülakat sonrası aday adayı sayısı 124'den önce 90'a, ardından 24'e düşürüldü. Listeleri hazırlayacak komisyon, bu 24 kişi arasından eleme yaparak 16 ismi aday listesine yazacak

08 Mayıs 2018 Salı 23:03
Ak Parti'de aday sayısı 24 kişiye düşürüldü
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (Ak Parti) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesi Antalya'dan 124, bu 124 kişinin içerisinde Alanya'dan ise 14 isim aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Geçtiğimiz Cumartesi günü Antalya İl Teşkilatı gözetiminde yapılan temayül yoklamasında 3 bine yakın partiliye "Antalya listesinde kimleri görmek istiyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Temayülden çıkan sonuçlar açılmadan çuvallara konularak direkt Ak Parti Genel Merkezi'ne gönderildi. Bu arada Antalya'nın 124 aday adayı 7 Mayıs Pazartesi günü mülakat için Ankara'ya çağrıldı.
14 İSİM MÜLAKATA GİRDİ
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu yeniden aday adaylığı için başvurdu. Ak Parti Antalya'nın bir önceki il başkanı Rıza Sümer de aday adaylığı için başvuranlar listesinde yer alırken, Alanya'dan Hüseyin Güney, Abdullah Öztürk, Hüsnü Akçalıoğlu, Nurettin Uludağ, Necati Yıldırım, Ömer Kocaman, Övünç Özkan, Mine Karagöz, Erdinç Hakan Koşmaz, Hasan Murat Diler, Sibel Kurtoğlu Yıldırım, Yusuf Uzun ve İsmail Yıldız resmen başvuru yaptı.
'AK PARTİ İÇİN NE YAPTINIZ?'
Mülakatta aday adaylarına daha önce parti teşkilatlarında bulundukları görevleri, yaşadığı şehirlerinde ne iş yaptıkları sorularak halkın içinden olup olmadıkları değerlendirildi. Ak Parti'de genel başkan yardımcılarının başkanlığında kurulan komisyonlarda aday adayları ile görüşülerek ön eleme yapıldı. Antalya'dan başvuru yapan 124 isimden 34'ünün temayülde elenerek 90 ismin Ankara'ya gönderildiği, mülakattan ise sadece 24 kişinin geçtiği öğrenildi. Antalya'nın 16 kişilik milletvekili kontenjanı için Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon sıralama yapacak. Milletvekili adayları listesi en geç 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Ak PartiAday
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