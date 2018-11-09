Ak Parti'de aday bilmecesi

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Türkiye, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek mahalli idareler seçimlerinin atmosferine girmeye başladı. Aday adaylığı süreci sonrası her parti, detaylı değerlendirmelerinin ardından kendi adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirecek. Girdiği ilk seçimden bu yana Alanya Belediyesi’ni hiç kazanamayan Ak Parti de hazırlıklarını hızlandırdı. Alanya Belediyesi’ne önem verdikleri bilinen Ak Parti kurmayları, seçimi 'olmazsa olmaz' olarak görüyor. Aday belirleme sürecinde aday adaylarının geçmesi gereken birçok kriter var. Bu kriterler aday adaylarından birçoğunu eleyecek. Önemli kriterlerden biri ise partiye verilen hizmet olacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 KASIM

Ak Parti’de 5 Kasım Pazartesi günü başlayan aday adaylığı başvuru süreci devam ederken, henüz hiçbir ismin başvuru yapmadığı öğrenildi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun favori gösterildiği adaylık noktasında Hasan Sipahioğlu ile Hüseyin Güney’in de isimleri konuşuluyor. Bir iddiaya göre, Antalya’nın 19 ilçesinin adaylarını belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e verilirse Türel’in Alanya’dan Hüseyin Güney’i aday göstereceği, öte yandan mevcut parti yönetimi ve tabanının da Mustafa Toklu’yu istediği konuşuluyor. Hasan Sipahioğlu’nun da alttan alta gizli bir çalışma içerisine girdiği ve aday olmak için Ankara’da nabız yokladığı da gelen haberler arasında.

ÖNCE TÜREL SONRA ÇAVUŞOĞLU GELİYOR

Adaylık başvurularının son günü olan 12 Kasım Pazartesi günü Alanya’ya geleceği açıklanan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu programı da büyük önem arz ediyor. İddiaya göre, Bakan Çavuşoğlu 12 Kasım Pazartesi günü Alanya’da geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuna ve parti tabanına Ak Parti’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olacak ismi açıklayacak. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in de bugün Alanya’ya gelerek yerel seçimlere ilişkin bazı temaslarda bulunacağı, mahalle muhtarları ve Ak Parti’nin mahalle başkanlarıyla özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

