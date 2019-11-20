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AK Parti'de 7. istifa! Bir isim daha görevi bıraktığını duyurdu

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, görevinden istifa ettiğini açıkladı. AK Parti'de daha önce 6 il başkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir "İstifalar olacak" sözlerinin ardından görevlerini bırakmışlardı.

POLİTİKA 20.11.2019, 14:25
AK Parti'de 7. istifa! Bir isim daha görevi bıraktığını duyurdu
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YAKLAŞIK 8 yıl önce AK Parti Çanakkale Merkez İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan, daha sonra ise AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına getirilen Av. Gültekin Yıldız, bir mesaj yayımlayarak istifasını duyurdu. Dün akşam genel merkez teşkilatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile 7. olağan kongre çerçevesinde yapılan görüşme sonrası bu kararı aldığını ifade eden Gültekin Yıldız, "İnşallah siyaseten verilen bu karar hem şahsım, hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır. Ülkemizin Gezi olayları, hendek olayları, 17-25 Aralık yargı kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi , kur saldırıları, sınırımızda terör devleti kurma teşebbüsleri gibi bir çok zorluğu göğüslediği; görev üstlendiğim 2 bin 871 günlük bu uzun ve zorlu maratonda beni bir an için yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen, kıymetli eşime, aileme ve 2. ailem demekle gurur duyduğum AK Parti Çanakkale teşkilatlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Birçok insanın hayal dahi edemeyeceği bir görevi 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana üstlendiği için gururlu olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu göreve beni layık gören, ülkeme, şehrime ve teşkilatlarımıza hizmet etme imkanı sunan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin de her zaman söylediği gibi görev süremizce dik durduk ama dikleşmedik. Teşkilatı her şeyin üstünde gördük ve adamın adamı değil davanın adamı olduk. AK Parti'yi AK Parti yapan ilkeler çerçevesinde, kişilerin ve makamların geçici olduğunu bilerek millete hizmet rotamızdan zerre kadar sapmadık. Mahalle teşkilatlarımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımızla, 3 kademe ilçe yönetimlerimizle, belediye başkanlarımızla, belediye ve il genel meclis üyelerimizle birlikte görevden değil, canı gönülden partimize ve davamıza hizmet ettik. İl Başkanı olarak görev aldığım 24 Haziran genel seçiminde teşkilatlarımızın olağan üstü gayreti ile ucu ucuna değil ilk defa en yakın rakibimize 13 bin gibi bir oy farkı atarak, eze eze Çanakkale'de birinci parti olduk ve meclise 2 milletvekili gönderdik" dedi.

"ÇANAKKALE'YE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Açıklamasında 31 Mart mahallî seçimlerine de yer veren Gültekin Yıldız, şunları kaydetti: "31 Mart mahallî seçimlerinde 142 bin oya ve yüzde 42 oy oranına ulaşmamıza, CHP ile hemen hemen aynı oyu almamıza rağmen, partilerden ziyade ittifakların belirleyici olduğu bu seçimde 4 ilçe ve 6 belde belediyesi olmak üzere toplam 10 adet belediye kazandık. 2014 seçimlerinde yüzde 39'larla belediye kazanabilirken, bu seçimde yüzde 41'lerle, yüzde 46'larla kazanamadığımız belediyelere ve İstanbul, Ankara gibi büyükşehir belediyelerinin kaybedilmesine hep birlikte üzüldük. Ama hatalardan ders çıkarabilen, milletin kararını her şeyin üstünde gören bir teşkilat olarak, ne heyecanımızdan ne de millete hizmet aşkımızdan hiç bir şey kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. 7. olağan kongrenin partimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, resmi görevim olsun, olmasın partimin bir neferi olarak en iyi bildiğim şeyi yapacağımın, yani samimiyetle ve heyecanla Çanakkale'mize hizmet etmeye devam edeceğimin bilinmesini istiyorum. Baki kalan bu kubbede hoş bir sadâ imiş. Gökkubbede ilkeli ve hakkaniyetli bir duruşla bir sadâ bırakabildiysek ne mutlu bize diyor, bu vesile ile tüm teşkilatlarımızdan ve Çanakkale'li hemşehrilerimizden helallik istiyor, sağlıcakla kalmanızı diliyorum."

6 İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

#AK Parti #Çanakkale #itifa #Av. Gültekin Yıldız #AK Parti Çanakkale İl Başkanı
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