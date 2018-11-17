AK Parti'de 7 bin 180 kişi aday adaylık için başvuruda bulundu

AK Parti'den yapılan açıklamayla 7.180 kişi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti'de 7 bin 180 kişi aday adaylık için başvuruda bulundu
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AK Parti o rakamı açıkladı. Seçim İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre toplam 7.180 kişi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulundu.

İşte yapılan o açıklama;

Bilindiği üzere aday adaylığı müracaatları 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlamıştır.
Belediye Başkan aday adaylığı müracaatları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 24:00’te sona ermiştir. İl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecektir.
Belediye Başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7.180 kişi Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur.

Basınımızın değerli temsilcilerine duyurulur.

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