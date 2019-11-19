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AK Parti'de 6. istifa! Görevi bıraktığını duyurdu

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ahmet Sağlam, görevinden istifa etti. Sağlam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onayı ile görevi bıraktığını duyurdu. AK Parti'de daha önce 5 il başkanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir "İstifalar olacak" sözlerinin ardından görevlerini bırakmışlardı.

POLİTİKA 19.11.2019, 07:41
AK Parti'de 6. istifa! Görevi bıraktığını duyurdu
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AK Parti'den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Daha önce 5 il başkanı istifalarını vererek görevlerinden ayrılmıştı. Altıncı istifa haberi ise Balıkesir'den geldi. 13 Aralık 2018'de AK Parti İl Başkanlığı görevine getirildiğini belirten Ahmet Sağlam, AK Parti Genel Merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP İLE İYİ PARTİ'YE DE TEŞEKKÜR ETTİ

İstifasını sunan Sağlam, yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde aday olmayacağını belirterek şunları söyledi: "13 Aralık 2018'de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin tensipleriyle göreve geldiğim günden bugüne milletimize olan inancımız ve dava ruhumuzla hareket ettik. Yeni dönemde aday olmayı düşünmüyorum. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun yeni başkan arkadaşımızın başkanlığında önümüzdeki delege ve kongre sürecinde yeni yapılanmanın sürdürülmesinin daha etik olduğu düşüncesiyle müsaade istedim. Genel Merkez ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 19/11/2019 tarihi itibariyle istifamı sunmuş bulunmaktayım. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklendiği misyonu gücümüz oranında ilimizde görev süremiz boyunca taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca yanımda hissettiğim tüm teşkilatımıza, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın her bir bireyine ve milletimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm teşkilatımıza ve milletimize hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çıktığım yolda gerek Cumhur İttifakı kurduğumuz MHP İl Başkanına, gerek CHP İl Başkanına, gerekse İYİ Parti İl Başkanına ve ilçe başkanlarına da gösterdikleri samimiyet ve davranışlarından dolayı teşekkür ederim"

5 İSİM DAHA İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, Amasya AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Amasya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in açıklamalarında sonra istifa etmişti.

KANDEMİR "İSTİFALAR OLACAK" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." demişti. Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatlarla ilgili detaylı bir rapor sunduklarını belirten Kandemir, gelecek günlerde bazı istifalar olabileceğini, istifa eden kişilerin de farklı kademelerde görevlendirileceğini söylemişti.

#AK Parti #istifa #AK Parti Balıkesir İl Başkanı #Ahmet Sağlam
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