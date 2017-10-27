AK Parti Bodrum İlçe Başkanı görevinden istifa ett

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı İbrahim Macit Gündoğdu, bir yıldır sürdürdüğü İlçe Başkanlığı görevinden akşam saatlerinde istifa etti.
JET HIZIYLA KABUL EDİLDİ
Gündoğdu'nun istifasını Ak Parti Muğla İl Başkanlığına gönderdiği ve İl Başkanı Kadem Mete'nin kabul ettiği bildirildi.
YERİNE ATAMA YAPILDI
Öte yandan İlçe Başkanlığına kongre sürecine kadar vekaleten Ak Parti Bodrum İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Akbaba'nın atandığı bildirildi.
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