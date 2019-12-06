AK Parti Artvin İl Başkanı Alpaslan istifa etti
Adalet ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, işine vakit ayıramadığı gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu.
POLİTİKA 06.12.2019, 14:38
ADALET ve Kalkınma Partisi Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıkladı.
"EKONOMİK DURUM NEDENİYLE AYRILMAK İSTEDİM"
Alpaslan istifasının gerekçesi olarak "AK Parti İl Başkanlığı görevimden, içinde bulunduğum ekonomik durum nedeniyle zaman ayıramayacak olmamdan dolayı ve kongre sürecimizi başlaması ve yeni görev alacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına ayrılmak isteğimi genel merkezimize iletmiştim. Olurlarını almak suretiyle bugün itibariyle il başkanlığı görevimden ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da yeni belediye hizmet binasının akıbeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:24
|Güneş
|07:49
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:08
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|13
|27
|2. Başakşehir
|13
|25
|3. Beşiktaş
|13
|24
|4. Trabzonspor
|13
|23
|5. Alanyaspor
|13
|22
|6. Fenerbahçe
|13
|22
|7. Malatyaspor
|13
|20
|8. Galatasaray
|13
|20
|9. Denizlispor
|13
|17
|10. Göztepe
|13
|17
|11. Çaykur Rizespor
|13
|17
|12. Gaziantep FK
|13
|16
|13. Gençlerbirliği
|13
|14
|14. Konyaspor
|13
|13
|15. Kasımpaşa
|13
|12
|16. Antalyaspor
|13
|12
|17. Ankaragücü
|13
|9
|18. Kayserispor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|13
|27
|2. Erzurum BB
|13
|24
|3. Bursaspor
|13
|23
|4. Ümraniye
|13
|22
|5. Akhisar Bld.Spor
|13
|22
|6. Keçiörengücü
|13
|21
|7. Menemen Belediyespor
|13
|21
|8. Fatih Karagümrük
|13
|19
|9. Balıkesirspor
|13
|18
|10. Altay
|13
|16
|11. Giresunspor
|13
|16
|12. İstanbulspor
|13
|15
|13. Adana Demirspor
|13
|15
|14. Boluspor
|13
|11
|15. Osmanlıspor
|13
|10
|16. Altınordu
|13
|10
|17. Adanaspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|13
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|43
|2. Leicester City
|15
|35
|3. Man City
|15
|32
|4. Chelsea
|15
|29
|5. Wolverhampton
|15
|23
|6. M. United
|15
|21
|7. Crystal Palace
|15
|21
|8. Tottenham
|15
|20
|9. Sheffield United
|15
|19
|10. Arsenal
|15
|19
|11. Newcastle
|15
|19
|12. Burnley
|15
|18
|13. Brighton
|15
|18
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. West Ham
|15
|16
|16. Aston Villa
|15
|15
|17. Southampton
|15
|15
|18. Everton
|15
|14
|19. Norwich City
|15
|11
|20. Watford
|15
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|31
|2. Real Madrid
|14
|31
|3. Sevilla
|15
|30
|4. Real Sociedad
|15
|26
|5. Athletic Bilbao
|15
|26
|6. Atletico Madrid
|15
|25
|7. Getafe
|15
|24
|8. Valencia
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|22
|10. Granada
|15
|21
|11. Levante
|15
|20
|12. Real Betis
|15
|19
|13. Villarreal
|15
|18
|14. Deportivo Alaves
|15
|18
|15. Real Valladolid
|15
|18
|16. Eibar
|15
|15
|17. Mallorca
|15
|14
|18. Celta de Vigo
|15
|13
|19. Espanyol
|15
|9
|20. Leganés
|15
|6