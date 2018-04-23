Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110932
ALTIN
174.734
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7089
EURO
4.9845
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 23 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı'ndan olay yaratan paylaşım!

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın çiçeği burnunda Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olan herkese "Kafir" diyen Özen’in bu paylaşımı tepki almasına neden oldu

AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı'ndan olay yaratan paylaşım!

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın çiçeği burnunda Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olan herkese "Kafir" diyen Özen’in bu paylaşımı tepki almasına neden oldu

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:34
AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı'ndan olay yaratan paylaşım!
banner404

GEÇTİĞİMİZ günlerde AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda Kadın Kolları Başkanı olarak göreve başlayan Gülay Özen, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi şok bir paylaşımda bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olacağına ilişkin görüşlerini bildiren Özen, muhalif kesime ise "Kafir" dedi.
Özen, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; "Kafirler bir olup birleşse ne çıkar... ‘Reis’ lakaplı liderimiz var bizim ..."
Gülay Özen paylaşımın oldukça tepki toplaması üzerine ise paylaşımı sildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 23.04.2018 11:47
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAlanyaGülay Özen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! Devlet erkanı tören için Anıtkabir'de
Son dakika! Devlet erkanı tören için Anıtkabir'de
'24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız'
'24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızın yanındayız'
CHP-İYİ Parti ittifakı Alanya siyasetine bomba gibi düştü
CHP-İYİ Parti ittifakı Alanya siyasetine bomba gibi düştü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim