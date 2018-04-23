AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı'ndan olay yaratan paylaşım!

GEÇTİĞİMİZ günlerde AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda Kadın Kolları Başkanı olarak göreve başlayan Gülay Özen, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi şok bir paylaşımda bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olacağına ilişkin görüşlerini bildiren Özen, muhalif kesime ise "Kafir" dedi.

Özen, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu; "Kafirler bir olup birleşse ne çıkar... ‘Reis’ lakaplı liderimiz var bizim ..."

Gülay Özen paylaşımın oldukça tepki toplaması üzerine ise paylaşımı sildi.