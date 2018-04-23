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Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Özen şok etti

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın çiçeği burnunda Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, yaptığı paylaşımla dikkat çekti

Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Özen şok etti

AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı’nın çiçeği burnunda Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen, yaptığı paylaşımla dikkat çekti

23 Nisan 2018 Pazartesi 23:46
Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Özen şok etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olan herkese "Kafir" diyen Özen’in bu paylaşımı tepki almasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda Kadın Kolları Başkanı olarak göreve başlayan Gülay Özen, 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi şok bir paylaşımda bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan olacağına ilişkin görüşlerini bildiren Özen, muhalif kesime ise "Kafirler" dedi.

Özen, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Kafirler bir olup birleşse ne çıkar... ‘Reis’ lakaplı liderimiz var bizim ..."

Gülay Özen, bu paylaşımını tepki toplaması üzerine sildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Alanya İlçe TeşkilatıGülay ÖzenKadın Kolları Başkanı
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