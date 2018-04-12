Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen oldu

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık’ın ilçe yönetimine geçmesiyle ardından boşalan koltuğa Eczacı Gülay Özen atandı. Gülay Özen dün Ankara'ya giderek görevi Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’dan aldı. Mazbatasını alan Özen, Alanya’ya gelerek görevine başlayacak. Yeni yapılan atama ile ilgili konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, “Ak kadrolar güçlenerek yoluna devam ediyor. Antalya ilimizin Alanya ilçesinin yeni başkanı mazbatasını aldı. Başarılar dilerim, hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu. Öte yandan Kadın Kolları Kongresi'nin 14 Nisan Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi'nde B Salonu'nda saat 16.30'da yapılacağı, kongreye Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve diğer milletvekillerinin de katılacağı bildirildi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, tüm partilileri ve vatandaşları kongreye davet etti.