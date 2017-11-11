Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'ndan Çavuşoğlu'na ziyaret

AK Parti Alanya Gençlik Kolları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan AKP Gençlik Kolları Başkanı Işık,
"Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları olarak Alanyamızın ve Ülkemizin gururu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile beraberiz. Bizleri konutunda misafir eden sayın bakanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.
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