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Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'ndan Çavuşoğlu'na ziyaret

Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'ndan Çavuşoğlu'na ziyaret

Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ekibi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:18
Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları'ndan Çavuşoğlu'na ziyaret
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AK Parti Alanya Gençlik Kolları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan AKP Gençlik Kolları Başkanı Işık,

"Ak Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları olarak Alanyamızın ve Ülkemizin gururu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile beraberiz. Bizleri konutunda misafir eden sayın bakanımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Alanya İlçe Gençlik KollarıAlanyaMevlüt çaavuşoğluAlaaddin Işık
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