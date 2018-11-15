AK Parti Alanya'dan gövde gösterisi

Bakan Çavuşoğlu ve partililer, Olive Garden Restoran'daki toplantının ardından Rabia işareti ile birlik ve beraberlik pozu verdiler

AK Parti Alanya'dan gövde gösterisi
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ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2001-2018 yılları arasında Ak Parti’de görev alan tüm üst düzey isimleri ve parti tabanını Olive Garden Restoran'da bir araya getirerek ‘Birlik’ çağrısı yaptı. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen yemekli toplantıya rekor katılım sağlanırken, Ak Parti'de aday adaylığı başvuru sürecinin bugün sona erecek olması, gözlerin Toklu'ya çevrilmesine yol açtı. Bakan Çavuşoğlu ve partililer, toplantı sonunda Olive Garden Restoran'da birlik beraberlik pozu verdiler.

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