AK Parti Alanya'da ikili yarış

ALANYA medyasının amiral gemisi Yeni Alanya'nın, Akdeniz bölgesinin en çok tıklanan haber sitesi olan yenialanya.com'da başlattığı "Ak Parti'nin Alanya Belediye Başkan Adayı kim olmalı?" sorulu ankete yoğun ilgi sürüyor.

FARK SADECE 2 PUAN

Anketin ikinci gününde de Mustafa Toklu yüzde 28.1 ile liderliğini sürdürdü. Toklu'nun ensesinde ise ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Başkanı Mehmet Şahin var. Şahin, yüzde 26.1'lik oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor.

SÖNMEZ VE SİPAHİOĞLU

Şahin'in gerisindeki MHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi Abdullah Sönmez'in oy oranı yüzde 19.1. Sönmez'i Alanya eski Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu yüzde 16.7 ile izliyor. Güney ve Berberoğlu'nun tırmanışları da sürüyor.

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https://www.yenialanya.com/anketler.html