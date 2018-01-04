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Ak Parti Alanya Başkanı Toklu ekibini Afyon'da kampa sokuyor

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibini ve Alanya Belediye Meclisi üyelerini Afyon'da kampa sokuyor. Kampa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

Ak Parti Alanya Başkanı Toklu ekibini Afyon'da kampa sokuyor

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibini ve Alanya Belediye Meclisi üyelerini Afyon'da kampa sokuyor. Kampa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak

04 Ocak 2018 Perşembe 16:29
Ak Parti Alanya Başkanı Toklu ekibini Afyon'da kampa sokuyor
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Haber: Alper KUTAY

2 ARALIK'TA yapılan kongre ile Ak Parti İlçe Başkanı seçilen Mustafa Toklu, aradan geçen bir aylık sürecin ardından projeler için düğmeye bastı. Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'le birlikte önceki gün saat 17.30'da başlayıp gece yarısı 03.30'a kadar süren geniş kapsamlı bir toplantıya imza atan Toklu ve ekibi, Alanya'ya yapılacak çalışmaları da masaya yatırdı. Toklu, özellikle Alanya'ya turizm ve sosyal yaşam alanlarında büyük etki yapacak dev projelerle seçmenin karşısına çıkacaklarını belirtti. Öte yandan Toklu'nun ekibini ve meclis üyelerini aileleriyle birlikte kampa alacağı öğrenildi. Kampın Afyon'daki bir termal otelde yapılacağı bildirildi.
MECLİS ÜYELERİ DE KATILACAK
Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı çalıştayda teşkilat olarak yapılması planlanan projeler ve stratejilerin belirleneceği aynı zamanda da tüm teşkilat mensupları arasında kaynaşma sağlanacağı belirtildi. Afyon May Termal Otel’de yapılacak kampa Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’un da katılacağı ve seçim işleri ile alakalı istişarelerde bulunulacağı öğrenildi. Kampa Alanya Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyeleri Emin Hatipoğlu, Kerim Başkaptan, Alper Birer, Gökçen Nazifoğlu, Mehmet Şenli, Şükrü Cimrin, Arif Tok, Ahmet Büküş, Mustafa Keşoğlu, Erol Fazlıoğlu, Yusuf Hastürk ve Ertuğrul Akay da aileleriyle katılacak. Kampta ayrıca çeşitli kişisel gelişim seminerleri de yapılacak.

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