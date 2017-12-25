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Ak Parti Alanya Başkanı Toklu'dan ziyaret turu

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu ve Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'yı makamlarında ziyaret etti

Ak Parti Alanya Başkanı Toklu'dan ziyaret turu

Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ekibiyle birlikte Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu’yu ve Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'yı makamlarında ziyaret etti

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:46
Ak Parti Alanya Başkanı Toklu'dan ziyaret turu
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne tek listeyle giren ve başkan seçilen Mustafa Toklu, seçim sonrası bir yandan ziyaretçilerini ağırlarken, diğer yandan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte protokol ziyaretlerine başladı. Toklu’nun ilk durağı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu oldu. Kaymakam Harputlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Toklu ve ekibine de başarılar diledi. Toklu ve yönetimi, Kaymakam Harputlu'nun ardından Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette Toklu ve yönetimi Emniyet Müdürü Çakmaklı ile sohbet etti.

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