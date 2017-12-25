Ak Parti Alanya Başkanı Toklu'dan ziyaret turu

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi’ne tek listeyle giren ve başkan seçilen Mustafa Toklu, seçim sonrası bir yandan ziyaretçilerini ağırlarken, diğer yandan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte protokol ziyaretlerine başladı. Toklu’nun ilk durağı Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu oldu. Kaymakam Harputlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Toklu ve ekibine de başarılar diledi. Toklu ve yönetimi, Kaymakam Harputlu'nun ardından Alanya Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette Toklu ve yönetimi Emniyet Müdürü Çakmaklı ile sohbet etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.