Ak Parti Alanya adayı bugün mü açıklanıyor?

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi’nde (Ak Parti) merakla beklenen aday açıklama tarihi kesinleşti. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti'nin belediye başkan adaylarını bugün İstanbul'da açıklayacak. Ak Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi Aday Tanıtım Toplantısı, bugün saat 14.00'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Burada Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adaylar ilan edilecek. Bugün yapılacak toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Menderes Türel’in isminin açıklanması kesinleşirken, 19 ilçenin adayının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu.

ÇATI ADAYI YÜCEL Mİ OLUYOR?

Ak Parti ile MHP arasında başlayan yerelde ittifak görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı bilinmezken, Alanya adayı olarak mevcut başkan Adem Murat Yücel’i üç gün önce 30 il ve ilçeyle birlikte açıklayan MHP Genel Merkezi’nin, Ak Parti’den Alanya’dan aday çıkarmamasını ve MHP’li Yücel’e destek isteyeceği iddia ediliyor. Ak Parti’nin bu teklifi kabul etmesi halinde Alanya’dan aday çıkarmayacağı, ancak başta başkan yardımcılıkları olmak üzere meclis listesinin çoğunluğuna da talip olacağı ileri sürülüyor. Bugün yapılacak aday açıklama töreninde Antalya’nın ilçelerinin adayları açıklanıp Alanya es geçilirse bu iddiaların doğru olduğu, Alanya adayının açıklanması halinde ise Ak Parti’nin bu teklifi geri çevirdiği şeklinde yorumlanacağı ifade ediliyor.

BAŞKAN TOKLU TÖRENE KATILMAYACAK

Ak Parti’de geçen hafta sonu yapılan elektronik temayül yoklamasında Alanya’daki partililerin Mustafa Toklu’yu aday olarak görmek istediklerini beyan ettikleri öğrenilirken, Ak Parti’nin MHP ile uzlaşıp Alanya’dan aday çıkarmaması halinde partide büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağı, bunun sandığa da yansıyacağı gelen haberler arasında. Öte yandan aday toplantısına katılmayacağını, ilçe başkanlarına bu yönde bir davet gelmediğini söyleyen Toklu, yerelde ittifak konusunda henüz resmi bir açıklama olmadığı için Ankara’dan gelecek haberleri beklediklerini kaydetti.

