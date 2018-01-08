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Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın geçtiğimiz hafta sonu Afyon'daki bir termal otelde düzenlenen iki günlük çalışma seminerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı

Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın geçtiğimiz hafta sonu Afyon'daki bir termal otelde düzenlenen iki günlük çalışma seminerine Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı

08 Ocak 2018 Pazartesi 20:10
Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada
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Haber: Alper KUTAY

BİR otelde yeğeni Emirhan Çavuşoğlu'nun nişan töreninin yapıldığı Afyon Sandıklı'ya giderek Ak Parti'nin kampına da katılan Bakan Çavuşoğlu, partililerce yakın ilgiyle karşılandı. Bu arada Ak Parti'de yaklaşık 13 yıldır Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan isimler bir araya gelerek Bakan Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Görev yaptıkları yıllara göre Serdar Sönmez, Mustafa Toklu, Cemal Yeniacun, Alaaddin Işık ve Yılmaz İçmen'e Bakan Çavuşoğlu başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
AK PartiAfyon KampıMevlüt Çavuşoğlu
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