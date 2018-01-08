Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada

Haber: Alper KUTAY

BİR otelde yeğeni Emirhan Çavuşoğlu'nun nişan töreninin yapıldığı Afyon Sandıklı'ya giderek Ak Parti'nin kampına da katılan Bakan Çavuşoğlu, partililerce yakın ilgiyle karşılandı. Bu arada Ak Parti'de yaklaşık 13 yıldır Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan isimler bir araya gelerek Bakan Çavuşoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Görev yaptıkları yıllara göre Serdar Sönmez, Mustafa Toklu, Cemal Yeniacun, Alaaddin Işık ve Yılmaz İçmen'e Bakan Çavuşoğlu başarılar diledi.