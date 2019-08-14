Ak Parti 18 yaşında: ‘Ak Parti sevdamız ilelebet sürecek’

Alper Kutay

SİYASET sahnesine Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 2001 yılında giren Ak Parti’nin yenilikler ve seçim zaferleri ile dolu bir 17 yılı geride bıraktığını söyleyen Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “3 Kasım 2002 yılındaki seçimlerden itibaren girdiği tüm seçimlerde birinci parti olarak çıkan Ak Parti olarak 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz” dedi. Sosyal medya üzerinden #YaşımızHep18 etiketi ile paylaşım yapan Toklu’ya partililerinden destek geldi. Toklu, Ak Parti sevdalarının 18 yıldır devam ettiğini belirterek, “Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyor ve partimizin kuruluşunun 18. yıldönümünü kutluyorum. 18 yılda acısıyla tatlısıyla bu ülkeye hizmet etmek için var gücümüzle çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Büyük Türkiye hedefi ile yolumuzdan dönmeyeceğiz. Adeta ikinci evimiz olan Ak Parti’ye sevdamız da sürecek. 2023 ve 2071 hedefleri ile ülkemizi daha ileriye götürebilmek için Ak Parti olarak çalışmalarımızı daha hızlı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde nice yıllara diyoruz” dedi.