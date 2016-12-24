Ak kadınların hedefi 23 bin üye

Haber: Alper KUTAY

AK Parti Kadın Alanya Kolları Başkanı Şükran Çalık, Yönetim Kurulu Üyeleri Gül Tongur ve Handan Aydemir ile KANAL A’da canlı yayın konuğu oldular. Haberin Manşeti’nde Gaye Coşkun’un sorularını yanıtlayan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık seçilmiş kadın olmanın önemine dikkat çekti. Çalık şöyle konuştu: “2014 yılında seçilmeden, atama ile kadın kolları başkanım oldum. 1.5 yıl atamam olmadan çalıştım. Siyaset yapmak istiyorsanız bunlar önemli değildi, çalıştım. Atamam oldu, 2015 yılı Ocak ayında kongre ile başkan oldum ve farklı oldu. Daha söz sahibi oluyorsunuz, seçilince siyasette ben de varım diyorsunuz. Kadınlar siyasete girmek istemiyor, sıcak bakmıyorlar. Ancak bence adınlar gerçekten siyasette olmalı. Mesela Alanya’da kadın seçmen sayısı daha yüksek ama siyasette yoklar. Bu ülkede biz de yaşıyoruz, söz hakkımız olmalı. Siyasette olmazsan söz hakkın olmaz. Var olmak zorundasın ki sen de masaya oturabilesin. Bu yüzden kadın siyasette olmalı.”

“SİYASETİN VİTRİNİ ERKEKLERDİR”

Siyasi partilerde kadının vitrin ürünü gibi değerlendirilmesine katılmadığını da söyleyen Çalık “Kadınlar vitrin değil. Bizim bakanımız, milletvekilleimiz var. Vitrin olsalar bakan olmazlardı. AK Partide hiç bir zaman kadın vitrin olmadı. Antalya’da 2 bayan vekil var. Başka hiç bir 2 bayan vekil yok. Erkekler yadırgaya bilir ama mikfon önünde erkekler olduğu için bence vitrin erkekler. Biz kadın olarak arkada, geri planda daha siyasetin içindeyiz. Ama erkekler önde, vitrindi.”

“ALANYA’DA HEDEF 23 BİN KADIN ÜYE”

Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gül Tongur da canlı yayında üye hedeflerini açıkladı. Parti genel merkezinin kendilerine koyduğunu hedefe dikkat çeken Tongur “Hedef Alanya’da 23 bin kadını üye yapmak” dedi. Tongur şöyle konuştu: “AK partide kadın vekil sayısı fazla. 68 yılda büyük bir yol kat edildi. Alanya’da 94 bin 93 kadın seçmen var. Genel merkezimiz bize 23 bin 523 kadın üye yapma hedefi verdi. Şu an üye sayımız Alanya’da 10 bin 144. Antalya’da ikinci sıradayız. Ama daha çok çalışmamız lazım. Biz bu seçimlerde yüzde 49.99 oy aldık ama o evlerdeki hanımlar sokağa çıksın. Yeni kapı ruhu nasıl oldu ise kadınlar evden çıksın. İstediği partide çalışsın ama evden çıksın. Bir gün de mutlaka AK Partide buluşalım”

KADIN VEKİLLERİ CANLI YAYINA ÇAĞIRDILAR

Antalya’da AK Parti’nin 2 kadın milletvekili olduğunun hatırlatıldığı programda Alanyalı kadın vekil Sena Nur Çelik’le ilgili eleştiri de gündeme geldi. “Sena Nur Çelik’e neden ulaşılamıyor?” sorusunu yanıtlayan Tongur, iki kadın milletvekili KANAL A’da canlı yayına katılmaya davet etti. Tongur şöyle konuştu: “İki kadın milletvekilimiz var. Antalya’da 19 ilçenin üstünle elleri. Alanya’nın bir sorunu olduğunda Sena Nur Çelik’e gittiğimizde 19 ilçe içinde en çok dosyanın Alanya’ya ait olduğunu görüyoruz. Ama meclisteki odasına bile gelemiyor Sena Hanım. Yurt dışında görevi var. Ulaşılamayan bir vekil olduğu doğru değil, arayınca hemen ulaşıyoruz. Hatta sizin programınıza davet edelim. İki bayan vekilimiz gelsin canlı yayına. Fırsat bulunca hemen geleceklerdir”

Program konuklarından Handan Aydemir ise kadınların siyaset yapması gerektiğini belirtirken “Kadınlar neden siyaset yapmalı” diye bir soruyu kabul etmiyorum” dedi. Aydemir şöyle konuştu: “Kadınlar neden siyaset yapmalı sorusuna anlam veremiyorum. Toplumun yarısını kadınlar, yarısını erkekler oluşturduğuna göre tabii ki siyaset yapmalı kadın. Kadınlar siyasette olursa ülkemiz adına çok daha verimli işler yapılır.”

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