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Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor

AKP Kadın Kolları Başkanı Çalık, 500 bin üye hedefiyle çıkılan yolda önemli mesafe kat edildiğini açıkladı

Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor

AKP Kadın Kolları Başkanı Çalık, 500 bin üye hedefiyle çıkılan yolda önemli mesafe kat edildiğini açıkladı

05 Kasım 2017 Pazar 22:47
Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları'nın yönetim kurulu toplantısı, Şükran Çalık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Çalık, “Ak kadınlar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen hemen her gün ev ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretleri de yapıyoruz. Ayrıca Ak Parti İl Teşkilatı'nın başlattığı ‘Hedefimiz 500 Bin Üye’ adlı kampanyaya destek olmak amacıyla Alanya’da üye kayıt çalışmalarını sürdürüyoruz. İl Teşkilatı'nın belirlediği 500 bin üye sayısına ulaşmak için her partilimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AKP Kadın Kolları Başkanıçalık
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