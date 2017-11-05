Ak kadınlar 500 bin için çalışıyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları'nın yönetim kurulu toplantısı, Şükran Çalık'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili değerlendirme yapan Çalık, “Ak kadınlar olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemen hemen her gün ev ziyaretlerinin yanı sıra hasta ziyaretleri de yapıyoruz. Ayrıca Ak Parti İl Teşkilatı'nın başlattığı ‘Hedefimiz 500 Bin Üye’ adlı kampanyaya destek olmak amacıyla Alanya’da üye kayıt çalışmalarını sürdürüyoruz. İl Teşkilatı'nın belirlediği 500 bin üye sayısına ulaşmak için her partilimiz gece gündüz çalışıyor" dedi.