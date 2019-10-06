AK Gençlik'ten şehitlerimize ziyaret
Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve gençlik kolları üyeleri, kılınan sabah namazı sonrası şehitlik ziyaretinde bulundular
POLİTİKA 06.10.2019, 12:45 06.10.2019, 12:56
Alper Kutay
AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve yönetimi, geçtiğimiz haftalarda sabah namazı etkinliği başlatmışlardı. Gençlere cemaatle namaz kılmayı aşılamak üzere yapılan ve her Cuma günü farklı bir camide sabah namazı kılınan etkinliğin ikincisi geçtiğimiz Cuma günü gerçekleştirildi. Uluiş Cami’nde gençlerin sabahın erken saatlerinde buluştuğu etkinliğe Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu da katıldı ve gençlerle birlikte saf tuttu. Etkinliğin ikincisi de oldukça kalabalık bir grupla gerçekleşirken, namazlarını eda eden gençler, namaz sonrası şehitlerimizi ziyaret ettiler. Namaz sonrası Alanya Garnizon Şehitliği’ne giden gençler, dualarla şehitlerimizi andılar.
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