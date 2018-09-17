Ak Gençlik’ten ‘Dere’ çıkarması

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetimi, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın açılması dolayısıyla dün Dere İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu'nu ziyaret ettiler. Ak Gençlik, küçük kardeşleri ile okulun ilk gününün heyecanını birlikte paylaştılar. İhtiyaç sahibi öğrencileri ilk günden unutmayan gençler, kırtasiye malzemeleri yardımında bulundular. Hediyeler karşısında hayli mutlu olan öğrenciler, İçmen ve ekibine teşekkür ettiler. Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nın tüm öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Dere Mahallesi'ndeki öğrencileri ziyaret ettik. Minik kardeşlerimizle hoş vakit geçirdik. Eğitimin toplumdaki öneminin farkındayız. İlk gün olduğu gibi son güne kadar minik kardeşlerimizin yanında olacağız” dedi. İçmen, kendilerini ağırlayan Dere İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu Müdürü Sedat Uysal ve tüm öğretmenler ile velilere teşekkür etti.