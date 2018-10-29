Ak Gençlik’ten anlamlı hediye

Ak Gençlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak çocuklara balon ve Türk Bayrağı armağan etti

Ak Gençlik’ten anlamlı hediye
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetimi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Ak Gençlik Cumhuriyet’in 95. yılını kutladığımız bugünde küçük çocuklara üzerinde Türk Bayrağı olan balon ve bayrak armağan etti. Alanya İskelesi’ndeki parklarda minikler buluşan Ak Parti Gençlik Kolları yönetimi, onlarca balon ve bayraklarla iskeleyi adeta kırmızı beyaza bürüdü. Yapılan etkinlikte balon ve bayrak alan minikler sevinirken, aileler de çocukları ile fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

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