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AK Gençlik’ten 1 günde 200 üye

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi üye kayıt çalışmalarına beldelerde devam etti

AK Gençlik’ten 1 günde 200 üye

AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi üye kayıt çalışmalarına beldelerde devam etti

17 Eylül 2013 Salı 18:59
AK Gençlik’ten 1 günde 200 üye
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve ekibi, şehir merkezinde sürdürdükleri yeni üye kayıt çalışmalarına bu kez beldelerde devam etti. Antalya İl Gençlik Kolları’ndan Alanya Koordinatörü Yavuz Elibol ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Derya’nın desteğiyle ilk olarak Demirtaş beldesine giden AK Gençlik üyeleri, AKP Demirtaş Belde Başkanı Adnan Erdoğan'ın da katılımıyla Şıhlar Köyü’nde bir cenaze törenine katıldılar. Bölgedeki halkın sorunlarını da dinleyen gençler, gerekli notları alarak Demirtaş esnafını ziyaret edip üyelik çalışması yaptılar.
‘GENÇLERİ ARAMIZA BEKLİYORUZ’
Demirtaş’ın ardından Oba’ya geçen ve Oba Belde Başkanı Osman Özkan'ın da katılımıyla Obagöl mevkiinde esnaf ziyareti ve üyelik çalışması yapan gençler, bir günde 200 vatandaşı AKP’ye üye yaparak programı sonlandırdılar. Alanya gençliğini iktidar partisi olan AKP’de siyaset yapmaya davet eden AKP Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu, “Hedefimiz 2023. Bu tarihe kadar ülkemizi dünya standartlarında bir ülke haline getirecek olan tek parti AKP’dir. Bu nedenle Alanya gençliğinin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. 2014 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” mesajı verdi.


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Son Güncelleme: 17.09.2013 19:02
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAkpGençlik KollarıüyeMustafa Toklu
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olduuuu teşekkürler... 2013-09-18 12:46:11

kış geliyor kömür değil de klima istiyorum üye olacağım.

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mustafa kaplan 2013-09-17 19:52:51

helal olsun ak gençliğe,başarılar dilerim

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