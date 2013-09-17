AK Gençlik’ten 1 günde 200 üye

‘GENÇLERİ ARAMIZA BEKLİYORUZ’
Demirtaş’ın ardından Oba’ya geçen ve Oba Belde Başkanı Osman Özkan'ın da katılımıyla Obagöl mevkiinde esnaf ziyareti ve üyelik çalışması yapan gençler, bir günde 200 vatandaşı AKP’ye üye yaparak programı sonlandırdılar. Alanya gençliğini iktidar partisi olan AKP’de siyaset yapmaya davet eden AKP Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu, “Hedefimiz 2023. Bu tarihe kadar ülkemizi dünya standartlarında bir ülke haline getirecek olan tek parti AKP’dir. Bu nedenle Alanya gençliğinin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. 2014 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” mesajı verdi.
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İyi Seyirler.
kış geliyor kömür değil de klima istiyorum üye olacağım.
helal olsun ak gençliğe,başarılar dilerim