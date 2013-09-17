AK Gençlik’ten 1 günde 200 üye

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve ekibi, şehir merkezinde sürdürdükleri yeni üye kayıt çalışmalarına bu kez beldelerde devam etti. Antalya İl Gençlik Kolları’ndan Alanya Koordinatörü Yavuz Elibol ve İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Derya’nın desteğiyle ilk olarak Demirtaş beldesine giden AK Gençlik üyeleri, AKP Demirtaş Belde Başkanı Adnan Erdoğan'ın da katılımıyla Şıhlar Köyü’nde bir cenaze törenine katıldılar. Bölgedeki halkın sorunlarını da dinleyen gençler, gerekli notları alarak Demirtaş esnafını ziyaret edip üyelik çalışması yaptılar.

‘GENÇLERİ ARAMIZA BEKLİYORUZ’

Demirtaş’ın ardından Oba’ya geçen ve Oba Belde Başkanı Osman Özkan'ın da katılımıyla Obagöl mevkiinde esnaf ziyareti ve üyelik çalışması yapan gençler, bir günde 200 vatandaşı AKP’ye üye yaparak programı sonlandırdılar. Alanya gençliğini iktidar partisi olan AKP’de siyaset yapmaya davet eden AKP Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu, “Hedefimiz 2023. Bu tarihe kadar ülkemizi dünya standartlarında bir ülke haline getirecek olan tek parti AKP’dir. Bu nedenle Alanya gençliğinin bizim yanımızda olmasını istiyoruz. 2014 yerel seçimlerinde vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz” mesajı verdi.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.