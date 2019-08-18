AK gençlikte Guzyaka sesleri

BU karar üzerine Ak Parti Gençlik Kolları’nın yeni başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Kulislerde partinin yeni gençlik kolları başkanı olarak Cemal Yeniacun’dan sonra Ahmet Guzyaka’nın da adı geçmeye başladı. Ak gençler, Guzyaka’nın Yılmaz İçmen başkan olduğu dönemde aday olmayarak sırasını İçmen’e verdiğini belirterek “Guzyaka bu sefer başkanlığı hak ediyor” dedikleri öğrenildi. Guzyaka’nın ise görev verilmesi halinde “Ekibim ile birlikte hazırız” dediği konuşuluyor.