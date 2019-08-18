AK gençlikte Guzyaka sesleri
Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen Kurban Bayramı’ndan bir gün önce flaş bir kararla görevinden istifa etmişti
POLİTİKA 18.08.2019, 22:44 Enes Subaşı
BU karar üzerine Ak Parti Gençlik Kolları’nın yeni başkanının kim olacağı merak konusu oldu. Kulislerde partinin yeni gençlik kolları başkanı olarak Cemal Yeniacun’dan sonra Ahmet Guzyaka’nın da adı geçmeye başladı. Ak gençler, Guzyaka’nın Yılmaz İçmen başkan olduğu dönemde aday olmayarak sırasını İçmen’e verdiğini belirterek “Guzyaka bu sefer başkanlığı hak ediyor” dedikleri öğrenildi. Guzyaka’nın ise görev verilmesi halinde “Ekibim ile birlikte hazırız” dediği konuşuluyor.
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