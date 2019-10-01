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Ak Gençlik yaşlıları unutmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun ve yönetimi yaşlıları unutmadılar

POLİTİKA 30.09.2019, 23:53
Ak Gençlik yaşlıları unutmadı
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, yeni yönetimiyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Sosyal projelerle Alanya’da fark yaratan gençler yaşlıları da unutmadılar. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesi ile Alanya Huzurevi sakinlerini unutmayan gençler, yaşlı vatandaşlarla yemekte bir araya geldi. Vergi Dairesi kavşağındaki Alanya Cafe Conpanna’da gerçekleşen yemeğe Ak Partili gençler ve Alanya Huzurevi sakinleri geniş katılım gösterdiler. Oldukça neşeli bir ortamda geçen yemekte gençler ve yaşlılar bol bol sohbet ettiler. Yaşlı vatandaşları her zaman hatırlamalarının gerektiğini belirten Başkan Cemal Yeniacun, “Onlar bizim dedelerimiz ve atalarımız. Ak Gençlik olarak bugüne kadar hep yanlarında olduk ve her fırsatta onlarla buluştuk. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesi de kendileri ile bir yemek programında bira araya gelerek güzel bir program gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tüm yaşlılarımıza da sağlıklı birer ömür diliyorum” dedi.

#ADALET ve Kalkınma Partisi #ak gençlik #cemal yeniacun
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