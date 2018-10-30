Ak Gençlik'ten ‘kamp’ ziyareti

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve ekibi, anlamlı bir ziyarete imza attı. İncekum Orman Kampı'nda kamp etkinliği yapan Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi Doğa ve Spor Kulübü öğrencileri ziyaret edildi. Üni AK Başkanı Fatih Kalan ve yönetiminin organize ettiği ziyaret kapsamında öğrencilere öğle yemeği ikram edildi. Öğrenciler, Ak Partili gençlerin jesti karşısında hayli memnun kaldı. Başkan Yılmaz İçmen, üniversiteli gençlerle daima iç içe olduklarını belirterek, "Doğa ve Spor Kulübü öğrencilerimizi ziyaret ederek kendilerine öğle yemeği ikram ettik. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Hep birlikte güzel vakit geçirdik. Bu tarz etkinliklerde daima gençlerimizle birlikte olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.