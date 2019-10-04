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Ak Gençlik'ten Kadıoğlu'na ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Ak Parti Antalya İl Hakem Kurulu Üyesi Şeyhmus Kadıoğlu ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Cenap Kadıoğlu’nu ziyaret etti.

POLİTİKA 04.10.2019, 22:23
Ak Gençlik'ten Kadıoğlu'na ziyaret
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ŞEYHMUZ Kadıoğlu’nun Ak Parti’de genç siyasetçilere her zaman destek olduğunu ve onun tecrübelerinden yararlandıklarını söyleyen Yeniacun, “Ak Parti’nin Alanya’daki kurucularından olan ve 17 yıldır tam bir dava adamı olduğunu her zaman kanıtlayan değerli büyüğümüz Şeyhmus Kadıoğlu başkanımızı ve yönetim kurulu üyem Eyüp Cenap Kadıoğlu kardeşimi ziyaret edip gündemi değerlendirdik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
 

#ak gençlik #cemal yeniacun #Şeyhmus Kadıoğlu
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