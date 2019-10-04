Ak Gençlik'ten Kadıoğlu'na ziyaret

ŞEYHMUZ Kadıoğlu’nun Ak Parti’de genç siyasetçilere her zaman destek olduğunu ve onun tecrübelerinden yararlandıklarını söyleyen Yeniacun, “Ak Parti’nin Alanya’daki kurucularından olan ve 17 yıldır tam bir dava adamı olduğunu her zaman kanıtlayan değerli büyüğümüz Şeyhmus Kadıoğlu başkanımızı ve yönetim kurulu üyem Eyüp Cenap Kadıoğlu kardeşimi ziyaret edip gündemi değerlendirdik. Kendilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

