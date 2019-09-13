Ak Gençlik'ten anlamlı ziyaret

Alper Kutay

HER yıl eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında bir köy okulunu ziyaret ederek miniklerle buluşan Ak Gençlik, geleneksel hale gelen bu etkinliğe bu kez Cemal Yeniacun başkanlığında devam etti. Cemal Yeniacun ve ekibi, Tırılar Mahallesi’nde bulunan Tırılar İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti. 2019-2020 eğitim öğretim sezonunun başladığı okuldaki minik öğrencilerle buluşan gençler, yeni dönemde öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

YENİACUN İLK TOPLANTISINI YAPTI

Ak Gençlik, okulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti. Öğrencilerle güzel bir gün geçiren Yeniacun ve yönetimi, öğretmenlerle de sohbet etti. Öte yandan yeni ekibiyle ilk toplantısını yapan Gençlik Kolları Başkanı Cemal Yeniacun, 38 kişiden oluşan yeni yönetim kurulunu belirledi. Yılmaz İçmen döneminden yönetim kurulu üyelerinin de olduğu listede farklı mesleklerden oluşan 38 gençten 9'u kadınlardan oluştu. Yönetim kurulunda gençlik kolları başkan adaylarından Cem Yıldırım ile Fahrettin Ünal da yer aldı. Başkan yardımcıları ve diğer yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımının ise önümüzdeki hafta içinde netleşeceği bildirildi.