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Ak Gençlik'te İçmen iddiası

Ak Parti Gençlik Kolları'nda Alaaddin Işık'ın yerine Yılmaz İçmen'in başkan olacağı iddia ediliyor

Ak Gençlik'te İçmen iddiası

Ak Parti Gençlik Kolları'nda Alaaddin Işık'ın yerine Yılmaz İçmen'in başkan olacağı iddia ediliyor

14 Kasım 2017 Salı 23:21
Ak Gençlik'te İçmen iddiası
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı'nın 2 Aralık'ta yapılacak kongresi öncesi Mustafa Toklu'nun tek listeyle kongreye gitmesi kesinlik kazanırken, şimdi de "Yeni Gençlik Kolları Başkanı kim olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Başarılı çalışmalarıyla göz dolduran ve bir dönem ismi muhtemel ilçe başkan adayları arasında geçen mevcut Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın 30 yaşını doldurması nedeniyle görevini bırakacak olması, gözlerin yeni başkan adaylarına çevrilmesine yol açtı. En güçlü adayın Yılmaz İçmen olduğu ve Mustafa Toklu ile de geçmişte uyumlu bir dönem yaşayan İçmen'in her an bu göreve getirileceği, Ak Parti gençliğinin de İçmen'i desteklediği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 14.11.2017 23:45
Anahtar Kelimeler:
İç Mimar Yılmaz İçmenAlaaddin IşıkAK Parti Gençlik Kolları
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